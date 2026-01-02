В Великом Новгороде в ДТП пострадали женщина и ребенок

Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Женщину и ребенка госпитализировали после лобового столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Великом Новгороде. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, сообщается в Telegram-канале ведомства по Новгородской области.

"Предварительно установлено, что 2 января на пересечении улиц Федоровский Ручей и Большая Московская в Великом Новгороде произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате дорожной аварии женщина и ребенок, осуществляющие движение в легковом автомобиле, получили различные травмы и госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказано в сообщении.

При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.