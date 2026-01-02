В Приморье задержали выбросившего собаку с четвертого этажа

Мужчина сознался в содеянном

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя Владивостока, который выбросил собаку из окна на четвертом этаже. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан 42-летний ранее неоднократно судимый житель Владивостока. Мужчина в отделе полиции сознался в содеянном и рассказал, что собаку завела сожительница, которая не ухаживала за животным, на фоне чего были неоднократные конфликты. В результате очередного конфликта мужчина выбросил собаку из окна. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края уточнили, что инцидент произошел вечером 1 января. Мужчина выбросил собаку из окна на четвертом этаже, животное скончалось от полученных травм. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.