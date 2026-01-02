В Татарстане в ДТП погибли два человека

Пострадали двое детей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Автомобили BMW и "Лада" столкнулись в пятницу днем в Сабинском районе Татарстана. В ДТП погибли два человека, еще двое несовершеннолетних госпитализированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП произошло около 13:00 мск у поселка Лесхоз. По предварительным данным, водитель BMW X6 выехал на полосу встречного движения, где задел автомобиль "Лада", который затем вылетел в кювет.

"Пассажирка Lada Xray погибла на месте, водитель скончался в больнице. Двое несовершеннолетних пассажиров - 15 и 7 лет - доставлены в учреждение здравоохранения. Водитель BMW серьезно не пострадал", - говорится в сообщении.