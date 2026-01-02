В Красноярском крае иномарка сбила двух девочек на переходе

Травмированных детей доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 января. /ТАСС/. Женщина-водитель сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в городе Кодинске Красноярского края, они госпитализированы, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, сегодня в 14 часов (в 10 часов мск - прим. ТАСС) 36-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле SsangYong по проспекту Ленинского комсомола, совершила наезд на двух семилетних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что травмированные дети доставлены в медицинское учреждение, прочие обстоятельства устанавливаются.