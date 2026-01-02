Le Parisien: в Париже задержали мужчину за кражу меча со статуи Жанны Д'Арк

Чем руководствовался вор и для чего ему было нужно оружие, пока не сообщается

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Мужчина, укравший меч со статуи национальной героини Франции Жанны Д'Арк в VIII округе Парижа, задержан полицией. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошел утром 2 января. Мужчина залез на статую в центре площади Сен-Огюстен и вырвал меч из руки восседающей на коне воительницы. С этим мечом в руке он убежал на соседнюю улицу, где его задержали полицейские.

Чем руководствовался вор и для чего ему было нужно оружие, пока не сообщается. В полиции намерены провести поведенческую экспертизу, чтобы определить наличие у него психических расстройств.

Конная статуя Жанны Д'Арк была создана французским скульптором Полем Дюбуа во второй половине XIX века. Всего существует четыре одинаковых экземпляра, они установлены в Париже, Реймсе, Страсбурге и в Вашингтоне. Но более известный монумент в честь Орлеанской девы, установленный во французской столице, - позолоченная бронзовая композиция, на которой восседающая на коне Жанна Д'Арк изображена без шлема и с флагом на длинном древке в руке, установлена на площади Пирамид возле парижского Лувра.