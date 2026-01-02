В Новгородской области второй день тушат пожар в школе

Площадь возгорания составила 524 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Пожарные продолжают разборку и проливку здания школы в деревне Богослово Новгородской области, площадь пожара составила 524 кв. м. Об этом сообщили в управлении защиты населения региона.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую пожарной части № 36 противопожарной службы Новгородской области в четверг в 07:31 мск. К 09:00 огонь удалось локализовать, а в 10:27 было устранено открытое горение. Здание школы уничтожено, погибших и пострадавших нет.

"13-й отряд противопожарной службы Новгородской области продолжает разборку и проливку здания школы в деревне Богослово Пестовского округа. В связи с большими размерами здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор", - сказано в сообщении.

Богословская школа была основана в 1914 году как начальная. В 1930-е годы реорганизована в школу крестьянской молодежи, затем в неполную среднюю, а в 1980-е становится полной средней школой. В 2006 году решением Думы Пестовского муниципального района ей присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы 1937 года Д. Ф. Некрасова. В 2011 г. постановлением администрации Пестовского муниципального района школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Д. Ф. Некрасова" д. Богослово.