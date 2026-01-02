На Запорожье 1,3 тыс. абонентов остаются без света после удара ВСУ

Основную часть населения удалось подключить в короткие сроки

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. абонентов в двух муниципалитетах Запорожской области остаются без света после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале губернатор области Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что почти 1,8 тыс. абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины по электросетям. Позже он заявлял, что более 17 тыс. абонентов Михайловского и Васильевского муниципальных округов остались без электричества из-за аварии.

"Без электроснабжения остаются 1 278 абонентов - часть Каменско-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Основную часть абонентов удалось подключить в короткие сроки", - написал он.

Балицкий отметил, что энергетики продолжают восстановительные работы.