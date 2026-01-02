В Якутске восстанавливают сети газоснабжения и водоснабжения

Причиной стала авария при проведении земляных работ

ЯКУТСК, 2 января. /ТАСС/. Работы по устранению аварии ведутся в Сайсарском округе Якутске, где земляные работы по поиску поврежденного газопровода привели к отключению водоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Аварийно-восстановительные работы в Сайсарском округе продлены до 05:00 [3 января] (23:00 мск 2 января - прим. ТАСС). В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на ул. Чайковского. Место утечки газа установлено", - говорится в сообщении. На месте аварии работают 49 специалистов и 18 единиц техники.

Днем 2 января на перекрестке Чайковского-Каландаришвили в Якутске начались земляные работы компанией "Сахатранснефтегаз" по поиску поврежденного газопровода, в ходе них произошло повреждение водолинии. Ограничено холодное водоснабжение частично в кварталах 76 и 77. Также под отключение газа попадают два многоквартирных дома, 19 частных жилых домов, два административных здания и гаражный бокс.

Глава города Евгений Григорьев сообщил в своем Telegram-канале, что в первую очередь планируется ремонтировать сети газоснабжения, затем приступить к ремонту сетей водоснабжения.