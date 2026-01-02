В Новгородской области прокуратура организовала проверку из-за сгоревшей школы

Площадь пожара составила 524 кв. м

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту пожара в здании школы в деревне Богослово, где тушение продолжается вторые сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в четверг в 07:31 мск. К 09:00 мск огонь удалось локализовать, а в 10:27 мск было устранено открытое горение. Площадь пожара составила 524 кв. м. Здание уничтожено, идет разборка и проливка, очаги продолжают возникать в разных местах. Погибших и пострадавших нет.

"Прокуратурой области будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, а также обеспечению прав учащихся на образование. По результатам проверки, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.

Богословская школа была основана в 1914 году как начальная. В 1930-е годы реорганизована в школу крестьянской молодежи, затем в неполную среднюю, а в 1980-е становится полной средней школой. В 2006 году решением думы Пестовского муниципального района ей присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы 1937 года Д. Ф. Некрасова. В 2011 г. постановлением администрации Пестовского муниципального района школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Д. Ф. Некрасова" д. Богослово.