В хостеле на юге Москвы прорвало трубу с горячей водой

Пожарно-спасательные подразделения спасли семь человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Постояльцы хостела на Автозаводской улице Москвы оказались заблокированы после прорыва трубы с горячей водой, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В хостеле, расположенном в подвале дома 23 к. 7 по Автозаводской улице, произошел прорыв трубы с горячей водой. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями спасены семь человек", - рассказал собеседник агентства.

Медицинская помощь спасенным не потребовалась. На месте работают представители коммунальных служб столицы.