В Адыгее более 21 тыс. человек остаются без света

Причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия

МАЙКОП, 2 января. /ТАСС/. Энергоснабжение для еще более 10 тыс. жителей восстановили в Адыгее, после непогоды без света остаются 21 тыс. человек, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"На утро число жителей без электроснабжения сократилось с 97 тыс. до 34,7 тыс., сегодня к концу дня - до 21 тыс. Таким образом, за двое суток в сложнейших условиях силами энергетиков были подключены к электричеству 76 тыс. человек. Оставшаяся часть населения будет запитана в сжатые сроки, ремонтные бригады будут делать все возможное, чтобы сделать это и сегодняшней ночью, и завтра", - говорится в сообщении.

По его словам, открытый в регионе волонтерский центр принял почти 150 обращений жителей, большая часть - по подключению электроэнергии.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. При этом в некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как сообщил глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.