В Удмуртии в массовом ДТП пострадали семь человек

Среди них оказались двое детей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три автомобиля и рейсовый автобус столкнулись вечером на трассе в Алнашском районе Удмуртии. Пострадали семь человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan, Honda, Lada Granta и рейсовый автобус King Long.

"В результате ДТП водитель автомобиля Honda и его пассажиры - дети 1 года и 8 лет, женщина 34 лет, - а также водитель автомобиля Nissan Qashqai и его пассажиры - женщина 63 лет и мужчина 30 лет - получили травмы различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали", - отмечается в сообщении.