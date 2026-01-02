В Оренбургской области в ДТП пострадали семь человек

Троих из них госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по региону

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Автомобили Lada Vesta, ВАЗ-2111 и Haval столкнулись в Бузулукском районе Оренбургской области. В результате ДТП пострадали семь человек, трое из них госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло на автодороге Бузулук - Колтубановский рядом с селом Новая Елшанка. По предварительным данным, авария произошла, когда водитель автомобиля Lada Vesta, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения в месте, где выезд был запрещен.

"В результате ДТП пассажиры автомобиля Lada Vesta - 41 год, 15 и 10 лет - госпитализированы. Водитель Lada Vesta и три пассажира автомобиля Haval обратились в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены домой", - отмечается в сообщении.