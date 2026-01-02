В Мехико из-за землетрясения пострадали 12 человек

Городские службы продолжают оценку последствий, проводится проверка жилых и административных зданий, а также объектов критической инфраструктуры

МЕХИКО, 2 января. /ТАСС/. В результате землетрясения в Мехико пострадали 12 человек. Об этом сообщила мэр столицы Мексики Клара Бругада в Х.

"После введения протокола реагирования в связи с землетрясением на данный момент зафиксированы 12 пострадавших, падение пяти опор и четырех деревьев, а также 18 обращений по поводу отсутствия электроснабжения в различных районах", - написала она.

По словам мэра, городские службы продолжают оценку последствий землетрясения, проводится проверка жилых и административных зданий, а также объектов критической инфраструктуры.

По предварительным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км.