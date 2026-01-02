СК завел дело после гибели трех человек в аэролодке в Ленобласти

Лодка столкнулась с наплывным мостом на Новоладожском канале

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Уголовное дело завели по факту гибели троих человек при ЧП с аэролодкой на Новоладожском канале Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в акватории Новоладожского канала в районе базы Креницы перевернулась аэролодка, в которой находились четыре человека. В результате происшествия три человека погибли, один пострадал. В СК уточнили, что на судне находились пять человек, аэролодка столкнулось с наплывным мостом.