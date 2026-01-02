Bild: в Гельзенкирхене грабители вынесли из банка ценности на €100 млн

Злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене огромную дыру, сообщила газета

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Общая сумма ценностей, которую похитили неизвестные в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен, оценивается более чем в €100 млн. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Изначально речь шла примерно о €30 млн. Филиал Sparkasse был закрыт на рождественские праздники. По предварительным данным, злоумышленники проникли в здание через расположенную рядом автостоянку, проделав в стене огромную дыру. Внутри они вскрыли около 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое, в том числе золото, и скрылись. Ограбление было обнаружено лишь рано утром 29 декабря.

Судя по всему, это одно из самых крупных ограблений в истории ФРГ. Пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков.

Это уже третье ограбление, которое было совершено в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ за последние три недели.