Четыре поезда в Адлер и обратно задерживаются более чем на восемь часов

Ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае обесточены из-за непогоды

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Поезда дальнего следования идут с задержкой от 8 до 19 часов в Адлер и обратно из-за непогоды на Кубани, следует из данных онлайн-табло по состоянию на 23:00 мск.

1 января в оперштабе Кубани сообщили, что ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае обесточены из-за непогоды.

В частности, поезд 482С/481С Имеритинский курорт - Санкт-Петербург - Витебск задерживается почти на 8,5 часа и находится в Белореченской Краснодарского края. Поезд 442С/ 441С Ростов Главный - Адлер задерживается на 18,5 часа и в текущий момент находится в Хадыженской. Поезд Москва - Имеретинский курорт задерживается почти на 19 часов, Владикавказ - Адлер - почти на 17 часов.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя из-за непогоды. В некоторые районы электроснабжение уже вернули. В соседней Адыгее, как проинформировал глава региона Марат Кумпилов, из-за непогоды введен режим ЧС в Майкопе и ряде районов.