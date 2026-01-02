ABC: в Аризоне разбился вертолет

На борту находились четыре человека, информации об их состоянии пока нет

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Частный вертолет потерпел крушение в горах возле американского города Финикс (штат Аризона). Об этом сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел 2 января примерно в 11:00 по местному времени (21:00 мск). На борту находились четыре человека, информации об их состоянии пока нет. Экстренные службы пытаются добраться до места аварии.

Расследованием будет заниматься национальный совет по безопасности на транспорте.