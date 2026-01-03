В Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны

Пожаром охвачена территория в 3 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Чепурченко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пожарные МЧС России тушат торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории 3 тыс. кв. м. Об этом сообщается в официальном канале МЧС России в Max.

"В Сергиевом Посаде горят торговые павильоны на рынке по улице 1-я Рыбная. Огонь охватил 3 тысячи "квадратов". Тушение осложняет высокая пожарная загрузка", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники, добавили там.