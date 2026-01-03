На базе отдыха в Приморье потушили пожар на 600 кв. м

Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по региону

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 января. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на территории базы отдыха в бухте Окуневая в Приморском крае, площадь составила порядка 600 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание на базе отдыха в Находкинском городском округе. <...> На момент прибытия пожарных два домика, беседка и контейнер были полностью охвачены пламенем. Пожар ликвидировали на площади около 600 кв. м", - проинформировали в МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.