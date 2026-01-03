Турист из России умер в Таиланде во время прогулки в гористой местности

Причиной смерти мог стать тепловой удар

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 3 января. /ТАСС/. Россиянин умер во время восхождения к храму Тхам Та Пан в гористой местности таиландской провинции Пхангнга. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ведомство организовало 2 января спасательную операцию после получения сообщения о том, что 40-летний турист потерял сознание по пути к местной достопримечательности. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть россиянина, тело которого было доставлено в больницу для проведения вскрытия. Предварительно установлено, что причиной смерти мог стать тепловой удар.

Таиландские власти и туроператоры рекомендуют туристам, посещающим Таиланд, избегать длительного нахождения на солнце без головных уборов и пить достаточно жидкости для поддержания водного баланса. В случае появления симптомов теплового удара - повышение температуры тела, бессвязная речь или обморок - нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.