В Петропавловске-Камчатском арестовали замначальника управления администрации города

По версии следствия, он получил через посредника взятку в сумме 1,8 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 января. /ТАСС/. Заместитель начальника контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа арестован по делу о взятке. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по городу Петропавловску-Камчатскому регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по факту получения взятки в особо крупном размере за заведомо незаконные действия. <...> фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Будучи в должности, фигурант получил через посредника взятку в сумме 1,8 млн рублей за содействие в проведении аукциона для заключения договора на размещение незаконно расположенного нестационарного торгового объекта. Деньги также предназначались за покровительство и непринятие мер по демонтажу объекта. Все это происходило в период с мая 2023 года по декабрь 2025 года.

Преступление выявлено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю.