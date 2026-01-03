Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела о краже имущества у Чубайса

Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор Хамовнического суда Москвы, который назначил до 7 лет колонии фигурантам уголовного дела о краже имущества на 65 млн рублей у Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров.

"Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений", - сказал собеседник агентства.

Самый большой срок - 7 лет колонии общего режима - получил Илья Сучков, которого взяли под стражу в зале суда во время оглашения приговора. Остальные фигуранты были приговорены к срокам от 3 лет 10 месяцев колонии общего режима. Подсудимые Антон Поляков и Алексей Уляхин с учетом времени меры пресечения отбыли наказания.

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле 2022 года. Сумма ущерба, вмененная фигурантам в вину, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до почти 70 млн рублей. Потерпевшими были признаны Чубайс и компания "Тилсок". Экс-гендиректор компании "Роснано" вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела - бывший деловой партнер Чубайса Сучков. Он обвинялся в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Другие фигуранты - член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Поляков и директор ЧОП "Аргус" Уляхин - обвинялись только в краже.

В ходе прений сторон в конце июля 2025 года гособвинение запросило от 4 лет 8 месяцев до 9 лет колонии для фигурантов дела. Никто из них не признал вину с момента своего задержания.