В Мексике после мощного землетрясения зарегистрировали более 900 афтершоков

Наиболее сильный повторный толчок имел магнитуду 4,7, говорится в сообщении национальной сейсмологической службы

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали 936 афтершоков в Мексике после землетрясения магнитудой 6,5.

"По состоянию на 20:00 2 января зафиксировано 936 афтершоков землетрясения магнитудой 6,5, произошедшего в районе Сан-Маркос в штате Герреро", - говорится в сообщении национальной сейсмологической службы в Х.

Наиболее сильный повторный толчок имел магнитуду 4,7. Мониторинг сейсмической активности продолжается.

Предварительная магнитуда землетрясения составила 6,5. Эпицентр находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км. В Мехико от землетрясения пострадали 12 человек.