В РФ за террористические преступления осудили порядка 2 тыс. лиц в 2025 году

Реальные сроки получили 1 434 человека, сообщили в пресс-службе Верховного суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. человек были осуждены в 2025 году в России за террористические преступления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда России в ответ на запрос агентства.

За январь-ноябрь 2025 года российские суды рассмотрели 1 626 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, признав виновными 1 921 подсудимого. Из них 546 были осуждены за участие в терактах, 209 лиц - за участие в деятельности террористического сообщества или террористической организации, 154 - за прохождение обучения для осуществления террористической деятельности. 154 лица были осуждены за содействие террористической деятельности, включая финансирование, 690 человек - за публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма и 70 лиц - за несообщение об известном ему террористическом преступлении.

Почти по всем видам террористических преступлений суды назначали лишение свободы - реальные сроки получили 1 434 человека. Лишь по статье о призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из 690 осужденных половина получила лишение свободы, половина (353) - штрафы от 100 тыс. до полумиллиона или до миллиона рублей (в случае публикаций в СМИ или интернете). За несообщение о террористическом преступлении (ст. 205.6 УК РФ) суды назначали штрафы до 100 тыс. рублей.

Террористические преступления

В апреле 2025 года Игорь Краснов, занимавший тогда должность генпрокурора России, сообщил, что в условиях специальной военной операции количество преступлений террористической направленности выросло в полтора раза, в том числе число терактов - втрое. При этом значительная часть терактов - это атаки беспилотников и артобстрелы украинской стороной гражданских объектов. Кроме того, как теракты квалифицируются ряд диверсий на инфраструктурных объектах. По статье о теракте перед судом предстали и попавшие в плен участники украинских вооруженных формирований, вторгшихся в Курскую область. Кроме того, по террористическим статьям предстают перед судом члены ячеек международных террористических организаций, и участники незаконных вооруженных формирований, в том числе действовавшие в бандформированиях Басаева и Хаттаба в начале 2000-х годов (за участие в НВФ в 2025 году осуждены порядка 80 человек).

Ранее в Верховном суде сообщали, что в 2017 году за террористические преступления в России были осуждены 590 человек, в 2018 году - 700, в 2019 году - 540, в 2021 году - 682, за 2022 год - 875 лиц.