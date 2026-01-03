В Николаеве начались перебои с водоснабжением

Глава военной администрации региона Виталий Ким отметил, что восстановить его планируется ориентировочно до конца дня

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением начались в административном центре Николаевской области Украины городе Николаеве. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

"Сложилась аварийная ситуация, не связанная с обстрелами. Сейчас вода подается в Николаев с пониженным давлением", - написал он в своем Telegram-канале.

Ким отметил, что восстановить водоснабжение планируется ориентировочно до конца дня.