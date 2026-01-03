Суд в Москве запретил сайт с информацией о гей-туризме

Интернет-ресурс зарегистрирован в Испании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы по иску прокуратуры запретил сайт с информацией о гей-туризме (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено), в том числе о странах, где можно организовать однополую свадьбу. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административное исковое заявление удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети "Интернет" на страницах сайта (далее перечисляются ссылки на запрещенные страницы сайта - прим. ТАСС), запрещенной к распространению на территории РФ. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказано в документе. На основании этого решения Роскомнадзор теперь должен внести данный интернет-ресурс в специальный реестр сайтов, запрещенных на российской территории.

Как отмечается в решении суда, Дорогомиловская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета вывила сайт, который рассказывает о гей-туризме, в том числе перечисляет, в каких странах и когда проходят гей-парады и где можно организовать однополую свадьбу. При этом сам интернет-ресурс зарегистрирован в Испании. Его владельца установить не удалось. При этом вход на сетевой адрес сайта был свободным, не требовал предварительной регистраций и пароля, любой интернет-пользователь мог ознакомиться с размещенной на нем информацией.

Как указала прокуратура в своем иске, на сайте распространялась информация, способная нанести ущерб моральному, духовному развитию ребенка, его дальнейшей социализации в гражданском обществе, так как формировала у детей искаженные установки в брачно-семейной сфере. Суд с доводами надзорного ведомства согласился.