Главным фигурантам дела "Военторга" Павлова продлили арест

Их обвиняют в хищении свыше 400 млн рублей при выполнении госконтрактов

Здание Мосгорсуда РФ © Дарья Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил срок ареста главным фигурантам уголовного дела о хищении свыше 400 млн рублей при выполнении госконтрактов, в том числе главе "Военторга" Владимиру Павлову. Это отмечается в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Павлову", - отмечается в судебном акте.

Аналогичное решение вынесено в отношении и ряда других фигурантов.

Генеральный директор ООО "Сандора" Дмитрий Комлев, который также проходит по делу Павлова, был переведен из СИЗО под домашний арест. Другими фигурантами являются предприниматель Сергей Тетруашвили, экс-гендиректор "Военторг-ретейла" Тимур Исаков, топ-менеджер дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов. Они находятся под стражей.