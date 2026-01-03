В Новокузнецке на заводе "Евраз-ЗСМК" умерла травмированная женщина

Заведено уголовное дело

КЕМЕРОВО, 3 января. /ТАСС/. Женщина была травмирована и умерла в одном из цехов на заводе в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 31 декабря 2025 года в одном из цехов предприятия в Новокузнецке в ходе нарушения технологического процесса была травмирована одна из рабочих, которая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура Кемеровской области проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

В пресс-службе компании "Евраз-ЗСМК" уточнили ТАСС, что 31 декабря произошел взрыв в угольной башне коксовой батареи №4. "В результате машинист конвейера получила травмы, несовместимые с жизнью. Создана комиссия, ведется расследование. Предприятие выражает свои соболезнования и окажет необходимую помощь семье погибшей", - сказал собеседник агентства.