ВСУ за сутки ударили по Белгородской области при помощи 70 БПЛА

В селе Белянка из-за атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены два человека

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью более 70 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 16 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В селе Белянка в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое: мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, машина уничтожена огнем. В городе Шебекино повреждено производственное помещение предприятия, в селе Белянка - линия электропередачи, в селе Вознесеновка - три частных дома, в селе Мешковое - автобус и два частных дома", - говорится в сообщении.

Утром 2 января Белгород подвергся ракетному обстрелу - пострадали три мирные жительницы. Одна из них госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода, остальные продолжают лечение амбулаторно. В результате подомового обхода выявлены повреждения 11 автомобилей, 9 многоквартирных домов, 4 частных домов, 2 надворных построек и коммерческого объекта.

По Белгородскому округу выпущено 3 боеприпаса в ходе 1 обстрела и совершены атаки при помощи 12 беспилотников - повреждены три коммерческих объекта. По Волоконовскому округу ударили пять БПЛА - повреждены автомобили и трактор. По Грайворонскому округу выпущено 26 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и произведены атаки 10 беспилотников - повреждены частный дом и два автомобиля.

Борисовский округ подвергся атаке FPV-дрона - повреждены забор частного дома и автомобиль. Над Валуйским округом подавлены и сбиты 20 беспилотников, последствий нет. Краснояружский округ атакован тремя БПЛА - повреждены два частных дома.