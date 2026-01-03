В Москве завели дело после обнаружения львят, которых использовали для фотосессий

Сейчас животным ничего не угрожает

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения львят, которых использовали для фотосессий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Измученных "работой" диких животных, охраняемых международной конвенцией, их незаконное использование в качестве реквизита для фотосессий и нарушения требований закона об использовании животных в культурно-зрелищных мероприятиях выявлены межрайонной природоохранной прокуратурой города Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что сейчас львам ничего не угрожает. "Главное - для животных все завершилось благополучно, а ход и результаты расследования уголовного дела мы контролируем", - заключили в прокуратуре.