На Урале обвиняемому в гибели подростков при пожаре избрали запрет действий

Мера действует до 1 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января./ТАСС/. Серовский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 марта 2026 года 17-летнему местному жителю, обвиняемому по делу о гибели двух подростков на пожаре в поселке Медянкино города Серова Свердловской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 марта 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 1 января 2026 года в поселке Медянкино в результате пожара погибли 14-летний подросток и 12-летняя девочка, еще трое пострадавших были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), проверку организовала прокуратура. Как отмечали в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным, проснувшись утром, один из подростков решил истопить печь и брызнул в нее легковоспламеняющуюся жидкость, что стало причиной пожара.