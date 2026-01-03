С кипрской компании взыскали более 100 млн рублей гонорара адвоката

В 2016 году Олег Левинсон и "Бетафин лимитед" заключили договор об оказании юридических услуг

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы взыскал около 100 млн рублей солидарно с кипрской компании "Бетафин лимитед" и ее бенефициара Сергея Орлова в пользу коллегии адвоката Олега Левинсона, чьи юристы представляли интересы ответчиков в российских судах. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с Орлова Сергея Алексеевича, кипрской компании "Батафин лимитед" в пользу Олега Левинсона в солидарном порядке задолженность, проценты за пользование чужими денежными средствами, убытки по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательства и расходы по оплате государственной пошлины", - следует из судебного решения. Общая сумма взысканных средств превысила 100 млн рублей.

В январе 2016 года адвокат Олег Левинсон и кипрская компания "Бетафин лимитед" заключили договор об оказании юридических услуг. По условиям договора адвокаты коллегии Левинсона обязались представлять интересы "Бетафин лимитед" в российских судах, правоохранительных органах, прокуратуре, органах дознания и службе судебных приставов.

Осенью 2022 года компания в одностороннем порядке расторгла соглашение с российским адвокатом и отказалась от его участия в дальнейших судах. Левинсон, посчитав, что услуги его коллегии не были оплачены полностью, подал иск к "Бетафин лимитед" и ее бенефициару Сергею Орлову с требованием взыскать с них около 100 млн рублей процентного гонорара и еще €130 тыс. упущенной выгоды.

Судебные акты

В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд уже удовлетворял иск адвоката и взыскал требуемую сумму с компании и Сергея Орлова, признав его непосредственным заказчиком по договору об оказании юридических услуг, так как он является бенефициаром "Бетафин лимитед" и владеет 100% акций компании. В своем решении суд также указал, что из переписки с истцом следует, что именно Сергей Орлов ставил задачи по спорному договору, являлся конечным выгодоприобретателем от взысканных средств, а также финансировал работу команды юристов из коллегии Левинсона. Решение было признано законным в апелляционной и кассационной инстанциях.

Сергей Орлов обжаловал решения нижестоящих судов в Верховном суде РФ, настаивая, что не был стороной договора, а юридическое лицо является самостоятельным участником оборота. Гражданская коллегия Верховного суда России в декабре 2024 года отменила акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"В данном случае предметом обязательства является не передача денег как таковая, а вознаграждение исполнителя, рассчитываемое как процент от единого результата его работы - фактического взыскания всех сумм, полученных по комплексу исполнительных производств. Этот экономический результат является единым и неделимым, так как услуги истца представляли собой единый комплекс юридических действий, направленных на достижение общего результата", - говорится в новом решении районного суда.