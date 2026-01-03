Семья в Приангарье, где отец убил детей, считалась благополучной

В квартире в Усть-Илимске были найдены тела восьмилетнего мальчика и шестилетней девочки с признаками насильственной смерти

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 3 января. /ТАСС/. Семья в Усть-Илимске Иркутской области, где отец подозревается в убийстве своих детей восьми и шести лет, внешне была благополучной и на учете не состояла. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Семья благополучная. На учете не состояла. Детей больше в семье нет", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в квартире в Усть-Илимске были найдены тела восьмилетнего мальчика и шестилетней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемый - отец малолетних детей - после совершения убийства ранил себя и умер в больнице. Накануне между мужчиной и его женой произошел конфликт на почве ревности, и она уехала к своей матери.