В Калининградской области при пожаре в частном доме погибли два жителя

Причину возгорания позволит установить пожарно-техническая экспертиза

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме в Черняховском городском округе. Тело 52-летнего мужчины обнаружили спустя три дня после происшествия, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Вечером 30 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома на две семьи по улице Первомайской в поселке Жаворонково Черняховского городского округа, в результате которого погибли два человека. По данному факту Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. После ликвидации возгорания силами МЧС России по Калининградской области в связи с темным временем суток тела погибших обнаружить не удалось. Разбор завалов продолжался в дневное время в течение трех дней. 31 декабря 2025 года в здании обнаружено тело 44-летней женщины. Сегодня днем спасатели МЧС обнаружили тело 52-летнего мужчины. Оба тела подверглись сильному воздействию пламени", - сказано в сообщении.

Следователи СУ СК России по Калининградской области завершили осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Причину пожара позволит установить пожарно-техническая экспертиза. По результатам ведомственной проверки будет принято процессуальное решение.