В Карелии при столкновении шести автомобилей пострадали два человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 января. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Кола" в Республике Карелия. В результате ДТП травмы получили два человека, говорится в сообщении регионального госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

"В 13:31 мск по системе "112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 319-м км автотрассы Р-21 "Кола". Столкновение шести легковых автотранспортных средств. <...> Движение осуществляется в реверсивном порядке. В результате ДТП пострадали два человека. Доставлены в Олонецкую ЦРБ на автомобилях скорой медпомощи, после пострадавшие отпущены домой", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.