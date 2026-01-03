В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли три человека

Среди них двое детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье, следователи завели уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"3 января в ходе тушения пожара в частном доме в деревне Кутьино города Подольска обнаружены тела двух мальчиков 2016 и 2018 годов рождения, а также их отца. По факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем. На месте работают следователи и криминалисты.