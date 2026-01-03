В Тульской области число пострадавших в ДТП увеличилось до 14

В лечебные учреждения доставили 13 человек

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТУЛА, 3 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области увеличилось до 14, 13 человек доставлены в лечебные учреждения региона. Об этом сообщил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

Читайте также Пассажирский автобус опрокинулся. Что известно о ДТП в Тульской области

"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, среди которых 12 женщин и 2 мужчин. В лечебные учреждения региона доставлены 13 пострадавших, 1 человек от эвакуации в больницу отказался", - написал он в своем Telegram-канале.

Девять человек направлены на амбулаторное лечение, четверо были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле министра здравоохранения региона.

По словам Мухина, после поступления информации о ДТП в оперативный отдел Центра медицины катастроф на место происшествия были направлены 20 бригад скорой медицинской помощи, в том числе три бригады экстренного реагирования. Первая бригада медиков прибыла спустя 16 минут после получения вызова.