Дело первого замглавы московского метро Дощатова начнут рассматривать 16 января

Ему грозит до 15 лет колонии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 16 января приступит к рассмотрению по существу уголовного дела первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, который ранее был помещен в СИЗО по обвинению во взятке. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Назначить судебное заседание на 16 января 2026 года. Обвиняемый: Дощатов Д. А.", - следует из документа.

Следствие считает, что в ноябре 2023 года Дощатов получил от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний взятку в виде автомобиля Toyota модели RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей. Кроме того, в деле фигурируют еще несколько человек, в отношении которых расследуется дело о мошенничестве.

Дощатову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет колонии.

Дощатов, а также еще один обвиняемый Александр Волынский признали вину, они находятся под стражей.