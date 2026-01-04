В Россошанском районе Воронежской области отменили угрозу удара БПЛА

Режим сохраняется на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов региона

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Россошанского района Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Россошанском районе", - написал он.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского и Острогожского районов региона.