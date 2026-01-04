В двух районах Воронежской области отменили угрозу непосредственного удара БПЛА

Режим сохраняется на территории Борисоглебска и Воронежа

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов отменили в Лискинском и Бутурлиновском районах Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Лискинском и Бутурлиновском районах", - написал он.

Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на территории Борисоглебска и Воронежа.