В Россошанском районе Воронежской области вновь объявляли угрозу удара БПЛА

Работали системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА снова объявляли на территории Россошанского района Воронежской области, сообщал губернатор Александр Гусев.

"Россошанский район - вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Позже Гусев сообщил, что режим непосредственной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменили.

Режим непосредственной опасности атаки БПЛА сохраняется на территории Воронежа.

В новость внесены изменения (06:59 мск) - добавлена информация об отмене режима непосредственной угрозы атаки БПЛА.