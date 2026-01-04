В Россошанском районе Воронежской области вновь объявляли угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
03:47
обновлено 03:59
ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА снова объявляли на территории Россошанского района Воронежской области, сообщал губернатор Александр Гусев.
"Россошанский район - вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Позже Гусев сообщил, что режим непосредственной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменили.
Режим непосредственной опасности атаки БПЛА сохраняется на территории Воронежа.
В новость внесены изменения (06:59 мск) - добавлена информация об отмене режима непосредственной угрозы атаки БПЛА.