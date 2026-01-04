Суд признал законным решение об изъятии имущества экс-главы правительства КЧР

Общая сумма изъятого составила 41,94 млрд рублей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры РФ. Это отмечается в решении, с которым ознакомился ТАСС.

"Оставить судебное постановление суда первой инстанции без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в судебном решении.

Никулинский районный суд Москвы 3 сентября постановил удовлетворить исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Кайшева и аффилированных с ним лиц, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, на сумму 41,94 млрд рублей. В перечень изъятого имущества вошли доли в коммерческих организациях, земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Московской области, а также автомобили премиум-класса.

Имущество Кайшева было выявлено при расследовании уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. По данным следствия, в 2022-2023 годах он и его сообщники пытались завладеть 50% акций компании - владельца лицензии на добычу минеральной воды для производства "Новотерской целебной". Также в деле фигурируют эпизоды хищения природного газа. 71-летний Кайшев находится в СИЗО, ему вменяются создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство.

В марте 2025 года Кайшев был задержан сотрудниками ФСБ и МВД вместе с бывшим директором департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игорем Храновским по делу о попытке захвата 50% акций предприятия. Еще одним эпизодом дела стало хищение природного газа путем врезки в газовую трубу.

Ранее Генпрокуратура добилась через Кунцевский суд Москвы изъятия имущества Храновского. В ноябре прошлого года суд постановил обратить в доход РФ имущество примерно на 500 млн рублей - земельный участок и коттедж в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья, три нежилых помещения в Москве, семь машин премиум-класса (Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и еще три Mercedes), а также изъятые в ходе обыска в доме Храновского $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн рублей.