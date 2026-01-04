В Белгородской области после удара БПЛА ранена мирная жительница

Женщину доставят в ЦРБ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала после удара БПЛА ВСУ по городу Губкин Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал глава региона в Telegram-канале.

На месте атаки ВСУ загорелось торговое помещение, специалисты МЧС потушили пожар. Кроме того, в результате удара БПЛА были повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир в трех многоквартирных домах. Осколками также задет автомобиль.