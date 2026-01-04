На Чукотке ребенок погиб, провалившись на снегоходе под лед

Завели уголовное дело

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Чукотке из-за гибели ребенка, провалившегося на снегоходе под лед. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Чукотскому автономному округу (ЧАО).

"По версии следствия, 3 января 2026 года подозреваемый, управляя незарегистрированным в установленном порядке снегоходом марки Yamaha с прицепленными санями, выехал из села Инчоун в направлении села Лаврентия Чукотского района. В санях находились 39-летняя женщина и несовершеннолетний ребенок. При движении по ледовому покрытию акватории залива Лаврентия вблизи села Лаврентия, на расстоянии примерно 10 м от береговой линии, снегоход с санями провалился под лед. В результате попадания в ледяную воду и наступившего переохлаждения малолетний ребенок умер на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 28-летнего водителя по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Отмечается, что мужчина смог спасти пассажирку, ее доставили в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по ЧАО, на месте происшествия работали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Чукотскому автономному округу. Ребенка достали из воды.