В России в 2025 году более 1,2 тыс. человек осудили за экстремизм

За первые 11 месяцев суды рассмотрели 989 уголовных дел об экстремизме

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. человек осуждены за экстремистскую деятельность в России в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, отвечая на запрос агентства.

За первые 11 месяцев 2025 года суды рассмотрели 989 уголовных дел об экстремизме, вынеся приговоры в отношении 1 251 лица. 591 из них получили реальные сроки лишения свободы, 372 - условные сроки, остальным были назначены иные виды наказаний, включая штрафы.

326 лиц были осуждены за организацию и участие в деятельности организаций, признанных в России экстремистскими, 271 - за призывы к экстремистской деятельности, 174 - за повторную пропаганду нацистской или экстремистской символики, 51 - за возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ) и 147 - за финансирование экстремистской деятельности. Порядка 300 человек были осуждены за иные преступления, совершенные по мотиву на почве политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти и вражды.

Ранее в Верховном суде приводили данные, что в 2017 году за экстремистские преступления в России к различным видам наказаний были осуждены 691 лицо, в 2018-м - порядка 800, в 2019-м - 335, в 2021-м - 606, в 2022-м - 693.

На последнем в ушедшем году заседании Пленума Верховного суда России под председательством Игоря Краснова были рассмотрены ряд уточнений в постановление 2016 года "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" для правильного применения законодательства о противодействии экстремизму.