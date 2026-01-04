В Липецкой области отменили режим опасности атаки БПЛА

В регионе продолжает действовать предупреждение о воздушной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА отменили на территории Липецкой области. В регионе продолжает действовать предупреждение о воздушной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА". Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Режим опасности атаки БПЛА действовал в Липецкой области с 05:43 мск.