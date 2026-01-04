В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Такое предупреждение действовало с 02:53 мск

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Режим опасности атак беспилотников отменили на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

Предупреждение действовало с 02:53 мск. В Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском, Лискинском, Острогожском, дважды - в Россошанском районах объявлялся режим непосредственной угрозы атаки БПЛА.

Гусев добавил, что в результате падения обломков БПЛА на территории одного из муниципалитетов загорелась и была оперативно потушена хозяйственная постройка. Всего минувшей ночью в небе над регионом уничтожены семь БПЛА.