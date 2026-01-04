В Гонконге при пожаре в жилом комплексе погиб человек

Более 250 человек эвакуировали

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 4 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, восемь госпитализированы в Гонконге при возгорании в одной из квартир жилого здания. Как сообщает газета South China Morning Post, пожар произошел в комплексе Mei Yu House.

Спасатели обнаружили пострадавших - одного мужчину и семь женщин, которые доставлены в медицинский центр, два человека серьезно пострадали. Еще 22 человека пожарные вывели из здания, более 250 эвакуировались самостоятельно и размещены в находящейся рядом школе. Власти сообщают, что пожар потушен, его причины расследуются.

Власти в Гонконге в последнее время уделяют особое внимание борьбе с возгораниями после масштабного пожара, вспыхнувшего 26 ноября 2025 года в комплексе Wang Fuk Court. Тогда пламя тушили до 28 ноября, сгорели семь из восьми жилых высотных домов комплекса. По последним данным, погиб по крайней мере 161 человек, около 5 тыс. остались без крова.