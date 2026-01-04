В Рязанской области обломками украинских БПЛА повреждены два частных дома

Жильцам госпитализация не потребовалась

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Два частных дома повреждены обломками сбитых БПЛА в Михайловском районе Рязанской области. Жильцы серьезно не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Обломками частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки", - написал глава региона.

Малков добавил, что обломки еще одного беспилотника упали на территорию одного из предприятий, обошлось без пострадавших и серьезного ущерба. Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 07:00 до 09:00 мск над территорией региона сбили 12 БПЛА.